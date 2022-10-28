Депутат Шеремет призвал США прекратить политические игры с ядерным оружием

Американцы должны избегать политических игр с ядерным оружием. Об этом заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

По его словам, Вашингтон продолжает "чиркать спичками возле пороховой бочки". В интервью РИА Новости он отметил, что не понимает, почему Штаты накаляют этот градус.

Как пояснил парламентарий, "шутки", связанные с ядерной проблематикой, могут привести к негативным последствиям.

"Им пора прекратить свои политические игры", — указал депутат.

Шеремет подчеркнул: власти РФ будут и дальше защищать свои границы и пресекать угрозы. У страны есть все необходимые силы для выполнения этих задач, заключил политик.

Ранее сообщалось, что Вашингтон собирается разместить атомные бомбы B61-12 в ЕС. По данным Politico, боеприпасы могут появиться на европейских базах Североатлантического альянса уже через месяц.