Американцы должны избегать политических игр с ядерным оружием. Об этом заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет.
По его словам, Вашингтон продолжает "чиркать спичками возле пороховой бочки". В интервью РИА Новости он отметил, что не понимает, почему Штаты накаляют этот градус.
Как пояснил парламентарий, "шутки", связанные с ядерной проблематикой, могут привести к негативным последствиям.
"Им пора прекратить свои политические игры", — указал депутат.
Шеремет подчеркнул: власти РФ будут и дальше защищать свои границы и пресекать угрозы. У страны есть все необходимые силы для выполнения этих задач, заключил политик.
Ранее сообщалось, что Вашингтон собирается разместить атомные бомбы B61-12 в ЕС. По данным Politico, боеприпасы могут появиться на европейских базах Североатлантического альянса уже через месяц.
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