Haber: взрыв прогремел в Стамбуле, один человек погиб и двое пострадали

В промышленной зоне Стамбула прогремел взрыв. На данный момент остаются неизвестными причины возгорания. По данным турецкого телеканала Haber, один человек погиб.

"В промышленной зоне Икителли Эсенлер неизвестным образом произошел взрыв. По предварительным данным, один человек погиб, двое получили ранения", — сообщил телеканал.