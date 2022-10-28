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Балицкий: Путин на "Валдае" обозначил задачи мирового масштаба для России

Мир

Президент Владимир Путин во время своего выступления обозначил задачи мирового масштаба. Россия стоит на пороге великих изменений. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Он подчеркнул, что территория Украины превратилась в полигон для испытаний новейших видов вооружений.

"Мы на пороге великих изменений. Маятник истории продолжит свое движение в нашу сторону, в сторону России, в сторону объединения русского мира", — отметил врио губернатора в своём Telegram-канале.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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