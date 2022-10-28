Украинские боевики обстреляли Кировский район г. Донецка из РСЗО "Град".
Репортёр ВГТРК Андрей Руденко сообщает, что одна из ракет ВСУ попала в квартиру, где находились мирные граждане. От обстрела пострадали семь человек. Все раненые были доставлены в местные больницы.
"На месте работают следователи СК РФ", — сообщил Руденко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.