ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО "Град"

Украинские боевики обстреляли Кировский район г. Донецка из РСЗО "Град".

Репортёр ВГТРК Андрей Руденко сообщает, что одна из ракет ВСУ попала в квартиру, где находились мирные граждане. От обстрела пострадали семь человек. Все раненые были доставлены в местные больницы.

"На месте работают следователи СК РФ", — сообщил Руденко.