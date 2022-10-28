США угрожает конфликт с Китаем и Россией одновременно. В таком случае Вашингтон ожидает полное поражение. Об этом заявил американский аналитик Томас Манкен.
По его мнению, основная проблема США состоит в доктрине, которая была принята Пентагоном в 2015 году. Семь лет назад американцы отказались от подготовки вести два вооружённых конфликта одновременно и сконцентрировались только на одном. Кроме этого, военная техника США начинает стареть, а численность боеприпасов находится в ограниченном количестве из-за помощи Украине, отметил Манкен.
"Если Вашингтон окажется в состоянии войны на двух фронтах — в Восточной Европе и на Тихом океане, то в обоих случаях участие в боевых действиях, вероятно, будет длительным", — пишет аналитик в материале для Foreign Affairs.
Эксперт призывает Пентагон создать резервы боеприпасов и высококачественного снаряжения. Также, по мнению Манкена, следует разработать нестандартные методы ведения боевых действий.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.