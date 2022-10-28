Foreign Affairs: США не смогут одновременно воевать с Россией и Китаем

США угрожает конфликт с Китаем и Россией одновременно. В таком случае Вашингтон ожидает полное поражение. Об этом заявил американский аналитик Томас Манкен.

По его мнению, основная проблема США состоит в доктрине, которая была принята Пентагоном в 2015 году. Семь лет назад американцы отказались от подготовки вести два вооружённых конфликта одновременно и сконцентрировались только на одном. Кроме этого, военная техника США начинает стареть, а численность боеприпасов находится в ограниченном количестве из-за помощи Украине, отметил Манкен.

"Если Вашингтон окажется в состоянии войны на двух фронтах — в Восточной Европе и на Тихом океане, то в обоих случаях участие в боевых действиях, вероятно, будет длительным", — пишет аналитик в материале для Foreign Affairs.

Эксперт призывает Пентагон создать резервы боеприпасов и высококачественного снаряжения. Также, по мнению Манкена, следует разработать нестандартные методы ведения боевых действий.