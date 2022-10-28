Российские спецслужбы задержали в ЛНР пособника украинских военных

Российские спецслужбы задержали в ЛНР пособника ВСУ, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

На допросе молодой человек из Старобельского района признался, что передавал данные о расположении российских военных и техники. Фотографии с колоннами ВС РФ задержанный пересылал своему брату, который состоит в батальоне ВСУ "Луганск-1". Подозреваемый сказал, что уже через день по наводке был нанесён удар.

"11 сентября я ездил на сельхозбазу, чтобы сделать снимки базы войск РФ. Затем переслал их брату, который состоит в украинском батальоне "Луганск-1". Через день по базе РФ был нанесён артиллерийский удар" — сознался подозреваемый.