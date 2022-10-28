Кива: ВСУ могут взорвать "грязную бомбу" на Южно-Украинской АЭС

Киев может подорвать "грязную бомбу" на Южно-Украинской атомной электростанции в Николаевской области, которая сейчас находится под контролем украинской армии. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

"Перед сдачей территории её сделают непригодной для жизни, а предприятие выведут из строя и обвинят в теракте Российскую Федерацию", — написал он.

Южно-Украинская АЭС считается единственным предприятием на Украине, которое использует базовые ядерные и манёвренные гидроаккумулирующие мощности, а также водные ресурсы реки Южный Буг, отметил Кива.