Киев может подорвать "грязную бомбу" на Южно-Украинской атомной электростанции в Николаевской области, которая сейчас находится под контролем украинской армии. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.
"Перед сдачей территории её сделают непригодной для жизни, а предприятие выведут из строя и обвинят в теракте Российскую Федерацию", — написал он.
Южно-Украинская АЭС считается единственным предприятием на Украине, которое использует базовые ядерные и манёвренные гидроаккумулирующие мощности, а также водные ресурсы реки Южный Буг, отметил Кива.
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