Ограничительные меры, утверждённые европейскими странами против Москвы, плохо сказались на положении ЕС. Такое мнение выразил венгерский премьер Виктор Орбан.
В эфире радиостанции Kossuth политик отметил, что Брюссель планировал "вырыть яму для русских, в которую они провалятся".
"Однако ЕС сам угодил в эту яму", — уверен Орбан.
По его словам, Европе предстоит понять, как бороться с обратным эффектом санкционной политики в отношении РФ. Он не исключил, что ЕС может продолжить "копать эту яму". Премьер Венгрии счёл такие действия "неразумными".
Политик также призвал европейских лидеров пересмотреть подход к введению ограничений.
Ранее Орбан заявил, что в ЕС уже активно обсуждается вопрос, связанный с предоставлением финансирования на восстановление Украины. Он подчеркнул: Будапешт пока не решил, следует ли выделять деньги на эти цели.
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