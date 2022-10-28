Орбан: Евросоюз угодил в яму, которую пытался вырыть для РФ с помощью санкций

Ограничительные меры, утверждённые европейскими странами против Москвы, плохо сказались на положении ЕС. Такое мнение выразил венгерский премьер Виктор Орбан.

В эфире радиостанции Kossuth политик отметил, что Брюссель планировал "вырыть яму для русских, в которую они провалятся".

"Однако ЕС сам угодил в эту яму", — уверен Орбан.

По его словам, Европе предстоит понять, как бороться с обратным эффектом санкционной политики в отношении РФ. Он не исключил, что ЕС может продолжить "копать эту яму". Премьер Венгрии счёл такие действия "неразумными".

Политик также призвал европейских лидеров пересмотреть подход к введению ограничений.

Ранее Орбан заявил, что в ЕС уже активно обсуждается вопрос, связанный с предоставлением финансирования на восстановление Украины. Он подчеркнул: Будапешт пока не решил, следует ли выделять деньги на эти цели.