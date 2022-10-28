Мишустин: взаимодействие внутри СНГ развивается, несмотря на санкции Запада

Несмотря на антироссийские санкции западных стран, взаимодействие внутри Содружества Независимых Государств (СНГ) развивается. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что Россия остаётся надёжным союзником и торговым партнером стран СНГ даже при нынешних сложностях в мировой экономике.