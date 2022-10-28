Европейское общество раскололось из-за разного отношения к политике руководства РФ. Об этом сообщил журналист из Венгрии, участник Валдайского клуба Габор Штир.
В беседе с РИА Новости он подчеркнул: многие жители стран ЕС не понимают, что происходит в мире. Как пояснил журналист, граждане Венгрии, поддерживающие президента страны Виктора Орбана, положительно высказываются о действиях российского лидера Владимира Путина.
Он добавил, что в государствах Западной Европы мощные антироссийские настроения не зафиксированы. Однако умы людей, которые читают направленные против РФ СМИ, "размыты", считает Штир.
Журналист призвал предоставлять ЕС больше информации о том, что Россия не является врагом для Европы.
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