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Американскому лидеру Джо Байдену необходимо прислушаться к речи президента РФ Владимира Путина, произнесённой на "Валдае-2022". Об этом пишет The Washington Post.

По мнению обозревателя издания Дэвида Игнатиуса, Москва и Вашингтон должны приложить необходимые дипломатические усилия, чтобы избежать прямого противостояния между государствами. Он порекомендовал Белому дому выступить с ответом на послание Путина. При этом Байдену следует воздержаться от эскалации конфликта, подчеркнул журналист.

Как пояснил Игнатиус, до начала украинского кризиса Кремль хотел получить гарантии безопасности от западных стран. Он считает, что власти РФ и США должны в ближайшее время возобновить обсуждение этой проблемы.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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