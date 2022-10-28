Япония "крайне обеспокоена" словами российского лидера Владимира Путина о возможном начале ядерного противостояния, следует из заявления руководителя МИД страны Ёсимасы Хаяси.
Он призвал избежать использования ядерного потенциала в ходе украинского конфликта. Кроме того, глава МИД Японии подчеркнул: Токио не верит в то, что Киев занимается изготовлением "грязной бомбы" для дальнейшего применения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США продолжают наращивать военное присутствие в Восточной Европе.