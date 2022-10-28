МИД Японии: слова Путина о вероятности ядерного конфликта вызывают беспокойство

Япония "крайне обеспокоена" словами российского лидера Владимира Путина о возможном начале ядерного противостояния, следует из заявления руководителя МИД страны Ёсимасы Хаяси.

Он призвал избежать использования ядерного потенциала в ходе украинского конфликта. Кроме того, глава МИД Японии подчеркнул: Токио не верит в то, что Киев занимается изготовлением "грязной бомбы" для дальнейшего применения.