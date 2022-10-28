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Politico: Шольц и Макрон угрожают Байдену торговой войной

Мир

Германия и Франция намерены провести переговоры с Вашингтоном на предмет недобросовестной конкуренции, заявили американские аналитики. По их мнению, лидеры стран Эммануэль Макрон и Олаф Шольц могут объявить президенту США Джо Байдену "торговую войну".

Politico: Шольц и Макрон угрожают Байдену торговой войной

Как подчеркнули авторы, несмотря на то что Шольц и Макрон "разругались" на официальном приёме в Париже. У лидеров появилась точка соприкосновения в вопросе отношений с Вашингтоном.

"После публичной ссоры Олаф Шольц и Эммануэль Макрон нашли кое-что общее: растущую тревогу по поводу нечестной конкуренции со стороны США и потенциальную необходимость для Европы нанести ответный удар", — заявили авторы Politico.

По мнению авторов статьи, США продолжает игнорировать требования Европы по честной конкуренции. В том числе речь идёт об эмбарго на российский газ, после которого Вашингтон предложил европейским странам закупать своё голубое топливо по завышенным ценам в четыре раза.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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