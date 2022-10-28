Заместитель командующего Главным оперативным управлением Генштаба Украины бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что Киев собрал войска на северной границе страны (на границе с Белоруссией), хотя "пока нет никаких признаков формирования там ударной группировки противника, готовой к наступлению".
Однако, по его словам, "угрозы есть, и они останутся”.
Громов заверил украинцев, что военные "внимательно следят за соседним государством", начавшим "тайную мобилизацию".
Напомним, что после того, как на территории Белоруссии стала формироваться совместная с Россией военная группировка, западные союзники Незалежной, особенно британская Mi-6, стали пугать Киев "белорусским фронтом".
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