Украина "на всякий случай" стянула войска на границу с Белоруссией

Заместитель командующего Главным оперативным управлением Генштаба Украины бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что Киев собрал войска на северной границе страны (на границе с Белоруссией), хотя "пока нет никаких признаков формирования там ударной группировки противника, готовой к наступлению".

Однако, по его словам, "угрозы есть, и они останутся”.

Громов заверил украинцев, что военные "внимательно следят за соседним государством", начавшим "тайную мобилизацию".

Напомним, что после того, как на территории Белоруссии стала формироваться совместная с Россией военная группировка, западные союзники Незалежной, особенно британская Mi-6, стали пугать Киев "белорусским фронтом".