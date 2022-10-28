Если США сократят военную помощь киевскому режиму, европейские страны столкнутся с катастрофой. Об этом пишет Global Times.
По информации китайского издания, что Европа уже страдает от рекордного уровня инфляции и энергетического кризиса. В статье сказано, что ситуация в ЕС может усугубиться в случае победы республиканской партии на выборах в США.
"Европе придётся столкнуться с ещё большими сложностями", — отмечается в публикации.
Как подчёркивает GT, европейские государства сильно зависят от Вашингтона, поэтому лидеры ЕС не заинтересованы в каких-либо изменениях на территории Штатов.
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США продолжают наращивать военное присутствие в Восточной Европе.