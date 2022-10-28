GT: Европа столкнётся с катастрофой в случае сокращения помощи США Украине

Если США сократят военную помощь киевскому режиму, европейские страны столкнутся с катастрофой. Об этом пишет Global Times.

По информации китайского издания, что Европа уже страдает от рекордного уровня инфляции и энергетического кризиса. В статье сказано, что ситуация в ЕС может усугубиться в случае победы республиканской партии на выборах в США.

"Европе придётся столкнуться с ещё большими сложностями", — отмечается в публикации.

Как подчёркивает GT, европейские государства сильно зависят от Вашингтона, поэтому лидеры ЕС не заинтересованы в каких-либо изменениях на территории Штатов.