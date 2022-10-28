Американская компания SpaceX запустила в космос ещё 53 спутника интернет-сети Starlink. Согласно информации, на орбиту систему выведет ракета-носитель Falcon 9.
Старт носителя прошёл сегодня, 28 октября, с площадки на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.
По сообщению экспертов компании, после выполнения миссии Falcon 9 намерены вернуть обратно на Землю.
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