США снимут с вооружения самую мощную ядерную гравитационную бомбу B83-1

Американские власти приняли решение снять с вооружения страны самый мощный ядерный боезаряд США — гравитационную бомбу B83-1, сообщили в Пентагоне.

"Гравитационная бомба B83-1 будет снята с вооружения в связи с возрастающими ограничениями её потенциала и увеличением расходов на её техническое обслуживание", — говорится в документе военного ведомства США.

Кроме того, Пентагон аннулирует программу по производству ядерных крылатых ракет, для базирования на море.