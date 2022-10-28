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США снимут с вооружения самую мощную ядерную гравитационную бомбу B83-1

Мир

Американские власти приняли решение снять с вооружения страны самый мощный ядерный боезаряд США — гравитационную бомбу B83-1, сообщили в Пентагоне.

"Гравитационная бомба B83-1 будет снята с вооружения в связи с возрастающими ограничениями её потенциала и увеличением расходов на её техническое обслуживание", — говорится в документе военного ведомства США.

Кроме того, Пентагон аннулирует программу по производству ядерных крылатых ракет, для базирования на море.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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