Американский миллиардер Илон Маск "окончательно" возглавил корпорацию Twitter, сообщили СМИ.

Прежнее руководство компании уже покинули главный офис.

"Гендиректор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско и не вернутся", — передаёт СNBC.

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