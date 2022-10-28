Венесуэла: ЕС растерял престиж из-за раболепной позиции перед США

Евросоюз потерял престиж и доверие из-за "раболепной" позиции перед интересами Вашингтона, заявил венесуэльский депутат Хесус Фариа.

По мнению парламентария, речь идёт как об экономической сфере влияния, так и о политической.

"Он (Евросоюз. — Прим. ред.)потерял свою независимость из-за своей раболепной позиции перед интересами Соединённых Штатов — следует за ними во всех их авантюрах", — пояснил депутат РИА Новости.