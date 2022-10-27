Армия РФ перешла в наступление на Сватовско-Кременском направлении

ВС РФ перешли в наступление на Сватовско-Кременском направлении.

За последние два дня тактические группы ВС РФ совершили обходной манёвр и взяли населённые пункты Невское и Новосадовое, сообщает "Русская Весна". Штурмовые группы при поддержке танков стиснули ВСУ на окраинах Терны и Торское. Украинские бойцы попытались зайти со стороны Ямполя и Северска, но были отброшены благодаря РСЗО.

На севере боевики ВСУ также попытались наступать на населённый пункт Куземовка, но были остановлены ответным огнём. Украинские боевики понесли потери от мин, огня гаубиц и танков у перекрёстка Краснооеченсекое-Макеевка-Червонопоповка. По данным издания, артиллерия ВС РФ бьёт по позициям и местам скопления сил врага по всему фронту от Купянска до Северска.