Британское издание Daily Mail опубликовали статью, в которой рассказали о словах Владимира Путина о бывшем премьер-министре Британии Лиз Трасс.
В ходе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что Трасс была не в себе, когда пыталась шантажировать РФ ядерным оружием.
"Россия — не враг Запада", — заявил Путин.
Публикация собрала большое количество комментариев и многие согласились с российским лидером. Они написали, что британцы не выбирали Трасс.
"Я согласен с президентом России. Она сумасшедшая. Однако Британия её не избирала", — сообщил комментатор.
"На это нечего возразить", — согласился с Путиным британец.
"И он абсолютно, определённо, полностью прав по всем этим пунктам", — заявил комментатор.
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