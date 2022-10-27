Читатели Daily Mail согласились с Путиным насчёт Трасс: "Он совершенно прав"

Британское издание Daily Mail опубликовали статью, в которой рассказали о словах Владимира Путина о бывшем премьер-министре Британии Лиз Трасс.

В ходе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что Трасс была не в себе, когда пыталась шантажировать РФ ядерным оружием.

"Россия — не враг Запада", — заявил Путин.

Публикация собрала большое количество комментариев и многие согласились с российским лидером. Они написали, что британцы не выбирали Трасс.

"Я согласен с президентом России. Она сумасшедшая. Однако Британия её не избирала", — сообщил комментатор. "На это нечего возразить", — согласился с Путиным британец. "И он абсолютно, определённо, полностью прав по всем этим пунктам", — заявил комментатор.