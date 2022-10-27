Кадыров рассказал о потерях чеченских войск на Херсонщине: "Погибло 23 бойца"

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о потерях чеченских войск на Херсонщине.

В своём канале он написал, что в начале недели артиллерийскому обстрелу подверглось чеченское подразделение в Херсонской области. После спасательных работ были сформированы списки погибших и пострадавших.

"Погибло 23 бойца и 58 ранено. Из них четверо получили тяжёлые травмы. Их жизни ничего не угрожает", — сообщил Кадыров.