Фёдоров заявил, что на Украину доставлена машина разминирования Armtac 400

Госслужба Украины по ЧС получила на вооружение первую машину разминирования Armtac 400. Производителем данной техники является британская компания Armtrac Ltd.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров сообщил, что машина куплена на средства, собранные в рамках программы поддержки Украины UNITED24. Стоимость закупки составила 18 млн. гривен.

Машина доставлена в Харьковскую область и уже начала разминирование территорий, пишет "Военное обозрение".

Техника имеет 3-х метровый роторный культиватор, способный вспахивать землю на глубину до 55 см и очистить за час 2,4 тысячи квадратных метров. Управление Armtac 400 осуществляется либо в кабине, либо дистанционно на расстоянии до 800 метров.

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