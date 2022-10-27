ЗРК "Оса" НМ ДНР защищают небо Донецка от беспилотников ВСУ

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Оса" НМ ДНР защищают небо Донецка от беспилотников ВСУ.

Подразделения ПВО НМ ДНР держат воздушное пространство Донбасса под надёжной защитой, сообщает НМ ДНР. Пресс-служба отмечает, что для этого на вооружении подразделений есть всё необходимое. Военнослужащий ДНР рассказал, что ЗРК "Оса" может обнаружить воздушную цель на расстоянии 45 км, а сопровождать 28 км в автоматическом режиме.

ЗРК "Оса" чаще всего уничтожает украинские БПЛА. По словам военного, ВСУ бьют артиллерийским огнём по жилым домам, благодаря наводкам с беспилотников.