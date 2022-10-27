Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Оса" НМ ДНР защищают небо Донецка от беспилотников ВСУ.
Подразделения ПВО НМ ДНР держат воздушное пространство Донбасса под надёжной защитой, сообщает НМ ДНР. Пресс-служба отмечает, что для этого на вооружении подразделений есть всё необходимое. Военнослужащий ДНР рассказал, что ЗРК "Оса" может обнаружить воздушную цель на расстоянии 45 км, а сопровождать 28 км в автоматическом режиме.
ЗРК "Оса" чаще всего уничтожает украинские БПЛА. По словам военного, ВСУ бьют артиллерийским огнём по жилым домам, благодаря наводкам с беспилотников.
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