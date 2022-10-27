Депутат Госдумы Игорь Ананских в беседе с Pravda.Ru высказался о возможном участии США в диверсии на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
Экс-сенатор и полковник в отставке Ричард Блэк допустил участие Вашингтона в инциденте на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".
Первый заместитель председателя комитета по энергетике Игорь Ананских считает, что выгодоприобретателем в этой истории является США.
"Именно они нарастили объемы продажи газа СПГ своего в Европу на немыслимые темпы, почти в два раза увеличив продажи, притом что цена достаточно высокая на газ СПГ, и он при этом ещё намного дороже, чем трубопроводный газ", — объяснил эксперт.
Он отметил, что большую половину года Европа получала дешёвый российский газ по трубопроводам "Северный поток-1", "Северный поток-2".
"Европа и, в первую очередь, Германия потеряла возможность получать дешёвый газ из России", — объяснил Ананских.
Он считает, что полковник в отставке Ричард Блэк озвучил мысли, которые все понимают.
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