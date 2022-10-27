Боевики ВСУ бьют по энергетической инфраструктуре ДНР

Украинские боевики бьют по энергетической инфраструктуре ДНР, сообщает «Русская Весна». По их данным, в Донецке наблюдаются перебои в работе электричества и перепады напряжения в нескольких районах.