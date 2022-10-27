Украинские боевики бьют по энергетической инфраструктуре ДНР, сообщает «Русская Весна». По их данным, в Донецке наблюдаются перебои в работе электричества и перепады напряжения в нескольких районах.
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Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.