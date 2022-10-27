Путин: только РФ, создавшая Украину, могла быть гарантом её суверенитета

Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного клуба "Валдай" в Москве высказался о суверенитете Украины. Его единственным гарантом могла быть лишь Москва, подчеркнул лидер нашей страны.

"Россия создала сегодняшнюю Украину", — сказал Путин.

По его словам, гарантировать её государственность и территориальную целостность способна только РФ.

Ранее Путин отметил, что конфликт между Москвой и Киевом можно назвать гражданской войной. Также президент указал на единство российского и украинского народов.