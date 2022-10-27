Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного клуба "Валдай" в Москве высказался о суверенитете Украины. Его единственным гарантом могла быть лишь Москва, подчеркнул лидер нашей страны.
"Россия создала сегодняшнюю Украину", — сказал Путин.
По его словам, гарантировать её государственность и территориальную целостность способна только РФ.
Ранее Путин отметил, что конфликт между Москвой и Киевом можно назвать гражданской войной. Также президент указал на единство российского и украинского народов.
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Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.