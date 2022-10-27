Путин назвал экс-премьера Британии Лиз Трасс "девушкой немного не в себе"

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал слова бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о том, что Россия готова применить ядерное оружие против Украины.

"Ляпнула, девушка немного не в себе", — сказал глава государства.

По словам лидера страны, в ядерном ударе по Украине нет ни политического, ни военного смысла. Путин призвал западных оппонентов прочитать российскую военную доктрину, где подробно написано об условиях применения Россией оружия массового поражения.