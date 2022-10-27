Президент РФ Владимир Путин заявил, что отчасти считает гражданской войной нынешнюю ситуацию между Россией и Украиной.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" у президента спросили, можно ли считать гражданской войной то, что происходит сейчас между Россией и Украиной.
"Отчасти, да", — ответил глава государства.
Также лидер страны назвал историческим фактом единство российского и украинского народов.
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Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.