Путин назвал гражданской войной ситуацию между РФ и Украиной

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отчасти считает гражданской войной нынешнюю ситуацию между Россией и Украиной.

На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" у президента спросили, можно ли считать гражданской войной то, что происходит сейчас между Россией и Украиной.

"Отчасти, да", — ответил глава государства.

Также лидер страны назвал историческим фактом единство российского и украинского народов.