Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не стремится стать гегемоном, а просто отстаивает своё право на существование и свободное развитие.
"Россия не бросает вызов элитам Запада, Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие. При этом мы сами не собираемся становиться новым каким-то гегемоном", — сказал глава государства в ходе выступления на Валдайском форуме.
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