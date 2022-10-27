Россия не собирается становиться новым гегемоном, сказал Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не стремится стать гегемоном, а просто отстаивает своё право на существование и свободное развитие.

"Россия не бросает вызов элитам Запада, Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие. При этом мы сами не собираемся становиться новым каким-то гегемоном", — сказал глава государства в ходе выступления на Валдайском форуме.