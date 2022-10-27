Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что США нечего предложить миру, кроме своего доминирования.
Запад считает всех людьми второго сорта, а себя исключительными, заявил Путин. Он отметил, что абсолютное большинство мирового сообщества требует демократии в международных делах.
"США нечего предложить миру, кроме своего доминирования. […] Никто не сможет диктовать нашему народу, какое общество мы должны строить", — заявил президент.
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