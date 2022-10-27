Путин: США нечего предложить миру, кроме своего доминирования

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что США нечего предложить миру, кроме своего доминирования.

Запад считает всех людьми второго сорта, а себя исключительными, заявил Путин. Он отметил, что абсолютное большинство мирового сообщества требует демократии в международных делах.

"США нечего предложить миру, кроме своего доминирования. […] Никто не сможет диктовать нашему народу, какое общество мы должны строить", — заявил президент.