Бронетехника НАТО массово уничтожается в боях на Херсонщине.
На видео двое ВСУшников идут мимо побитой техники. На кадрах показаны подбитые в ходе одной из провальных атак бронемашины: британская Husky и итальянская Iveco.
"Это наши машины?" — интересуется один из украинских военных.
"Да", — отвечает ему второй.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.