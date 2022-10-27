ВС РФ массово уничтожают бронетехнику НАТО на Херсонщине

Бронетехника НАТО массово уничтожается в боях на Херсонщине.

На видео двое ВСУшников идут мимо побитой техники. На кадрах показаны подбитые в ходе одной из провальных атак бронемашины: британская Husky и итальянская Iveco.

"Это наши машины?" — интересуется один из украинских военных. "Да", — отвечает ему второй.