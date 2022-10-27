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ВС РФ массово уничтожают бронетехнику НАТО на Херсонщине

Мир

Бронетехника НАТО массово уничтожается в боях на Херсонщине.

На видео двое ВСУшников идут мимо побитой техники. На кадрах показаны подбитые в ходе одной из провальных атак бронемашины: британская Husky и итальянская Iveco.

"Это наши машины?" — интересуется один из украинских военных.

"Да", — отвечает ему второй.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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