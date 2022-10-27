Издание The Brussels Times сообщает, что власти Бельгии намерены выселить украинских беженцев из центров временного размещения.
По их данным, четверть беженцев живут в центрах уже более четырёх месяцев. Власти предложили украинцам снять своё собственное жильё, потому что эти места необходимы беженцам из других стран.
Миграционный центр Брюсселя сообщает, что с начала СВО страна предоставила убежище более 60 тыс. украинцев.
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