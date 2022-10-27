The Brussels Times: власти Бельгии намерены выселить украинских беженцев

Издание The Brussels Times сообщает, что власти Бельгии намерены выселить украинских беженцев из центров временного размещения.

По их данным, четверть беженцев живут в центрах уже более четырёх месяцев. Власти предложили украинцам снять своё собственное жильё, потому что эти места необходимы беженцам из других стран.

Миграционный центр Брюсселя сообщает, что с начала СВО страна предоставила убежище более 60 тыс. украинцев.