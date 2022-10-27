Radio Prague International: чехам вынесли приговор за высказывания об украинцах

Радиостанция Radio Prague International сообщает, что двум жителям Чехии вынесли приговор за высказывания об украинцах.

Двое чехов записали видео в котором призывают украинцев вернуться к себе домой. Также они обвинили их в оккупации Чехии. Сегодня стало известно, что суд приговорил двух мужчин к лишению свободы за "ненавистнические" высказывания об украинцах.

"По словам судьи Вита Соховского, они оба совершили действия, направленные на возбуждение ненависти и клевету на нацию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что одного приговорили к шести месяцам тюремного заключения, а второго — к 10 месяцам.