Радиостанция Radio Prague International сообщает, что двум жителям Чехии вынесли приговор за высказывания об украинцах.
Двое чехов записали видео в котором призывают украинцев вернуться к себе домой. Также они обвинили их в оккупации Чехии. Сегодня стало известно, что суд приговорил двух мужчин к лишению свободы за "ненавистнические" высказывания об украинцах.
"По словам судьи Вита Соховского, они оба совершили действия, направленные на возбуждение ненависти и клевету на нацию", — говорится в сообщении.
Отмечается, что одного приговорили к шести месяцам тюремного заключения, а второго — к 10 месяцам.
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