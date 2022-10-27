В Москве 28 октября пройдет Пятое заседание Лазаревского клуба
Пятое заседание Международного российско-армянского Лазаревского клуба в формате видеомоста Москва – Ереван на тему: "Историческое прошлое и настоящее русско-армянских отношений" пройдет 28 октября в МИА "Россия сегодня".
Участник в Москве:
- координатор Международного российско-армянского Лазаревского клуба, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин.
К участию приглашены:
- заместитель Министра иностранных дел РФ Андрей Руденко;
- главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян;
- политолог, профессор МГИМО Андраник Мигранян;
- заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол, председатель Совета ветеранов МИД РФ Владимир Казимиров;
- заместитель директора по научной работе Национального исследовательского института развития коммуникаций Валентина Комлева;
- президент Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией, профессор Государственного университета управления Владимир Кривопусков;
- директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский;
- обозреватель ИА "Регнум" Станислав Тарасов.
В Ереване приглашены:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин;
- первый премьер-министр и экс-министр обороны Республики Армения Вазген Манукян;
- председатель партии "Национальное единение" Арташес Гегамян;
- востоковед Каринэ Геворгян;
- политолог Рубен Сафрастян;
- генерал-лейтенант, доктор политических наук – профессор в области государствоведных стратегических исследований безопасности Гайк Котанджян;
- руководитель филиала Института стран СНГ в Ереване Александр Маркаров.