В Москве 28 октября пройдет Пятое заседание Лазаревского клуба

Пятое заседание Международного российско-армянского Лазаревского клуба в формате видеомоста Москва – Ереван на тему: "Историческое прошлое и настоящее русско-армянских отношений" пройдет 28 октября в МИА "Россия сегодня".

Участник в Москве:

координатор Международного российско-армянского Лазаревского клуба, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин.

К участию приглашены:

заместитель Министра иностранных дел РФ Андрей Руденко ;

; главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян ;

; политолог, профессор МГИМО Андраник Мигранян ;

; заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков ;

; Чрезвычайный и Полномочный Посол, председатель Совета ветеранов МИД РФ Владимир Казимиров ;

; заместитель директора по научной работе Национального исследовательского института развития коммуникаций Валентина Комлева ;

; президент Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией, профессор Государственного университета управления Владимир Кривопусков ;

; директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский ;

; обозреватель ИА "Регнум" Станислав Тарасов.

В Ереване приглашены:

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин ;

; первый премьер-министр и экс-министр обороны Республики Армения Вазген Манукян ;

; председатель партии "Национальное единение" Арташес Гегамян ;

; востоковед Каринэ Геворгян ;

; политолог Рубен Сафрастян ;

; генерал-лейтенант, доктор политических наук – профессор в области государствоведных стратегических исследований безопасности Гайк Котанджян ;

; руководитель филиала Института стран СНГ в Ереване Александр Маркаров.