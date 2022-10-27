СЦКК ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Донецку

СЦКК ДНР сообщает, что ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Донецку. По их информации, ВСУ обстреляли населенный пункт Орловка. Было выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град".

В СЦКК заявили, что за сутки это уже третий обстрел Киевского района.