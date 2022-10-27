СЦКК ДНР сообщает, что ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Донецку. По их информации, ВСУ обстреляли населенный пункт Орловка. Было выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град".
В СЦКК заявили, что за сутки это уже третий обстрел Киевского района.
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Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.