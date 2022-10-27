Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Wargonzo: "Путин объявил войну мировому правительству"
Юрист: подача ЛГБТ в хорошем ракурсе будет наказываться по закону
Путин: США нечего предложить миру, кроме своего доминирования
30 октября в Московской консерватории вечер камерной музыки
Минздрав Омской области: угрозы для жизни 81-летней жертвы грабителя нет
Путин: "Попытки Запада загнать всех под один шаблон обречены"
ВС РФ массово уничтожают бронетехнику НАТО на Херсонщине
Армия России взяла освободила Невское и Новосадово на Сватовском направлении
Зеленский: "отступление" россиян из Херсона — информационная операция

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Донецку

Мир

СЦКК ДНР сообщает, что ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Донецку. По их информации, ВСУ обстреляли населенный пункт Орловка. Было выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град".

В СЦКК заявили, что за сутки это уже третий обстрел Киевского района.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
США готовятся: "Русские увидят ядерные грибы и вдохнут свой пепел"

Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.

США готовятся: "Русские увидят ядерные грибы и вдохнут свой пепел"
В Днепропетровске ударом ВС РФ поражена войсковая часть ВСУ
Силовые структуры
В Днепропетровске ударом ВС РФ поражена войсковая часть ВСУ
Мир. Новости мира
VA: США могут избавиться от президента Зеленского после компромисса с Россией
Мир. Новости мира
Коц: Пентагон перебросил на границу с Украиной элиту американской армии
Анжела Якубовская Ирина Мирошниченко: за моим успехом стоит огромный труд Анжела Якубовская Людмила Черткова Вашингтон в ярости: саудиты сорвали "секретную" нефтяную сделку Людмила Черткова Любовь Степушова Послание Сунаку: "друзья" Украины во власти долго не удерживаются Любовь Степушова
Силовые структуры
Стремоусов: заявления Киева о накоплении сил для атаки на Херсон — ложь
Мир. Новости мира
Полковник Макгрегор о первых признаках поражения США на Украине: "Уже на краю"
Президент РФ Путин готовится к решающей схватке с ВСУ после условного затишья
Силовые структуры
Президент РФ Путин готовится к решающей схватке с ВСУ после условного затишья
Последние материалы
Radio Prague International: чехам вынесли приговор за высказывания об украинцах
В Москве 28 октября пройдет Пятое заседание Лазаревского клуба
Коц: противник возобновил попытки прорыва на направлении Кременная-Сватово
Жителю Омской области грозит 10 лет тюрьмы за торговлю участками умерших людей
Сиразетдинов: люди часто пытаются справиться с тревогой с помощью алкоголя и еды
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Донецку
Политолог: поддержка Украины продолжится независимо от итогов выборов в США
В Волгограде 18-летние парни почувствовали себя гангстерами и убили IT-эксперта
Заския Эскен предложила поднять Украину за счёт немецких богачей
Рада: Зеленский увеличил расходы на оборону на десять млрд долларов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников