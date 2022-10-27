Политолог: поддержка Украины продолжится независимо от итогов выборов в США

Политолог Борис Межуев прокомментировал в беседе с Pravda.Ru мнение экспертов, считающих, что США может перестать уделять столько внимания Украине ввиду грядущих президентских выборов в 2024 году.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал жизни украинцев "разменной монетой для США", отметив, что американских политиков, идущих к своим целям, они интересуют меньше всего.

Эксперт дал свой прогноз по поводу объёмов поддержки Украины в случае, если демократы на выборах удержат большинство. В этом случае, по мнению Межуева, поддержка Киева со стороны США увеличится и будет очень значительной.

"Я думаю, она будет в любом случае значительной: и в случае победы республиканцев, и в случае победы демократов. Но если придут республиканцы, есть шанс на то, что включатся какие-то дипломатические механизмы, возможно, какие-то переговоры, возможно о прекращении военных действий. Во всяком случае, это будет уже реальностью", — сказал политолог.

Межуев считает, что в случае прихода к власти республиканцы, скорее всего, не захотят уменьшать поддержку Украины в прямом смысле слова по понятным причинам, они не захотят, чтобы Россия побеждала, но, с другой стороны, бесконечная эскалация их тоже не устраивает. Они должны знать, зачем нужно тратить деньги. И они будут предлагать какое-то дипломатическое решение, полагает эксперт.

Межуев выразил надежду на улучшение ситуации и разрешении украинского конфликта в случае прихода республиканцев.

"Есть надежда на то, что если республиканцы придут, если у них будет убедительная победа, если они возьмут обе палаты (а это возможно), то в этом случае они поставят вопрос либо о прекращении финансирования как угрозы, либо о какой-то попытке начала переговоров с русскими по замораживанию конфликта на каких-то определенных условиях, едва ли почетных для России, но, во всяком случае, каких-то приемлемых, не допускающих перерастание войны на степень ядерной эскалации. Этот вариант прогнозируемый и возможный, хотя и не гарантированный", — заключил политолог.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что жизни украинцев не интересуют политиков США, для них это просто "разменная монета в большой американской игре".