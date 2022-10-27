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Рада: Зеленский увеличил расходы на оборону на десять млрд долларов

Мир

На сайте Верховной Рады Украины сообщили, что Владимир Зеленский увеличил расходы на оборону на десять млрд долларов.

В опубликованном документе указано, что министерство обороны получит 9,9 млрд долларов. Помимо этого бюджет был увеличен у МВД и Службы Безопасности Украины (СБУ).

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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