На сайте Верховной Рады Украины сообщили, что Владимир Зеленский увеличил расходы на оборону на десять млрд долларов.
В опубликованном документе указано, что министерство обороны получит 9,9 млрд долларов. Помимо этого бюджет был увеличен у МВД и Службы Безопасности Украины (СБУ).
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