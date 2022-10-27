С идеей ввести налог на имущество богатейших бюргеров и таким образом выудить денег на восстановление Незалежной на конференции во вторник выступила сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заския Эскен.
По её мнению, основанный на солидарности "налог на имущество богатейших людей" поможет укрепить сплочённость в обществе и обеспечить финансирование "плана Маршалла" для Украины. Кстати, партия "Левая" и СвДП тоже инициативу поддерживают. А вот Христианско-социальный союз в Баварии (ХСС) против, мол, хватит страну деиндустриализировать, пишет Telegram-канал "Папочка канцлера".
Эскен далеко не первая мечтает раскулачить элиты — "Зелёные" во время своей избирательной кампании в 2021-м тоже пытались, но не смогли, да ещё и гнев на себя навлекли.
Олигархи и в этот раз вряд ли оценят инициативу и придумают пути, как формально отписаться от этой сомнительной затеи.
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