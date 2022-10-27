Читатели итальянской газеты Corriere della Sera раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что отказывается говорить с Владимиром Путиным из-за того, что Москва "ставит ультиматумы".

"А Зеленский сам то очень хочет вести переговоры?" — усомнился один из комментаторов.

"Актёр продолжает играть свою роль. Зеленскому плевать на нас. Нам нужно быть посредниками, а не усугублять конфликт", — написал другой пользователь.

"Без вооружения и западных миллиардов Зеленский объявит о капитуляции в течение недели", — уверен читатель.

"Мы увидим переговоры только после отказа США поддерживать Украину", — поддержал его другой комментатор.