Читатели итальянской газеты Corriere della Sera раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что отказывается говорить с Владимиром Путиным из-за того, что Москва "ставит ультиматумы".
"А Зеленский сам то очень хочет вести переговоры?" — усомнился один из комментаторов.
"Актёр продолжает играть свою роль. Зеленскому плевать на нас. Нам нужно быть посредниками, а не усугублять конфликт", — написал другой пользователь.
"Без вооружения и западных миллиардов Зеленский объявит о капитуляции в течение недели", — уверен читатель.
"Мы увидим переговоры только после отказа США поддерживать Украину", — поддержал его другой комментатор.
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