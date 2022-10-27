YASNO: половина Киевской области может остаться без света

Энергопоставляющая компания "YASNO" заявила, что половина Киевской области может остаться без света.

По словам представителей компании, энергетическая инфраструктура в Киевской области серьёзно пострадала. Если обычно Киев потреблял 1 000-1 200 МВт, то сейчас мощность снизилась до 600-800 МВт.