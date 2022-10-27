Энергопоставляющая компания "YASNO" заявила, что половина Киевской области может остаться без света.
По словам представителей компании, энергетическая инфраструктура в Киевской области серьёзно пострадала. Если обычно Киев потреблял 1 000-1 200 МВт, то сейчас мощность снизилась до 600-800 МВт.
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