Политолог: Финляндия рискует повторить судьбу Украины, разместив оружие НАТО

Политолог Юрий Самонкин прокомментировал готовность Финляндии разместить на своей территории ядерное оружие НАТО в случае своего вступления в Альянс.

Эксперт напомнил, что Запад в случае с Финляндией пытается применить свою излюбленную схему, стараясь поссорить РФ с её ближайшими соседями. Самонкин считает, что во время Второй мировой войны тактика была схожей.

Политолог отметил, что Запад пытается убедить Финляндию, что после Украины Россия примется за неё, предварительно демилитаризировав Прибалтику, по сценарию начала XX века.

"И многие начинают впадать в натовскую истерию — отсюда желание сломить хрупкий баланс и продолжить распространение НАТО на восток", — сказал Самонкин в беседе с Телеканалом "360".

Эксперт подчеркнул, что украинский конфликт начался по этим же самым причинам, когда НАТО в нарушение всех договорённостей и предупреждений со стороны РФ начал расширяться на восток.

Самонкин обратил внимание, что самим финнам этот сценарий не нужен, однако их интересы США и НАТО мало волнуют.

"В случае горячего противостояния Финляндия и Прибалтика будут находиться в зоне поражения наших ракет. И мы не сможем гарантировать безопасность существования этих стран, если они станут частью агрессивной политики Запада", — заключил Самонкин.