TAC: США должны предпринять "жестокие шаги" в отношении Европы

Соединённым Штатам необходимо предпринять "жестокие шаги" в отношении своих европейских союзников. Да, такие настроения в США есть среди консерваторов.

По мнению бывшего специального советника президента США Рональда Рейгана Дуга Бандоу, США необходимо вывести войска из Европы и сократить финансовую помощь Украине, переложив эту ответственность на Евросоюз.

Эксперт считает, что Вашингтон ставит интересы других стран выше интересов американского народа. И в то же время Евросоюз не может выполнить даже часть из своих "грандиозных" обещаний Киеву.

"Европейцы не чувствуют угрозы, несмотря на кризис, развернувшийся у них на континенте, поскольку они ожидают, что помощь окажут США. Почему Вашингтон тратит на вооруженные силы гораздо больше Европы? И почему Штаты помогают Киеву сильнее, чем страны ЕС? Когда европейцы выполнят свои обещания?", — цитирует РИА "Новости" статью Дуга Бандоу, опубликованную в издании The American Conservative (TAC).

Эксперт полагает, что европейские союзники не станут помогать США в случае прямого столкновения Вашингтона и Пекина. А потому, считает Бандоу, США должны предпринять "жестокие шаги" в отношении Европы. А выборы в конгресс, которые пройдут в ноябре, представят отличную возможность для смены финансовых приоритетов Вашингтон, считает Дуг Бандоу.

"На протяжении десятилетий европейцы ставили себя на первое место, полагая, что Америка всегда будет рядом, но Украина — это конфликт в Европе, а не в США. Несомненно, европейцам будет очень больно, они будут жаловаться на неподходящее время для этого решения, но американским чиновникам пора подумать об интересах своего народа", — считает он.

Стоит заметить, что в последнее время в США — да и не только в США — много говорят о том, что поддержка Украины может существенно сократиться, если победу на выборах одержат республиканцы. Реально это так или же эту тему пытаются использовать в предвыборной борьбе демократы, пока не совсем понятно.

Понятнее станет после выборов. Но вообще, определённые настроения в пользу сокращения помощи Украине в стане американских консерваторов есть.

И кроме того, стоит напомнить, что Дональд Трамп во время пребывания во главе государства настойчиво требовал от европейских союзников США увеличения расходов на оборону. Подчёркивая как раз то обстоятельство, что США тратят слишком много и в одиночку нести такие расходы им не с руки.

После того, как президентом стал Джо Байден, эта тема несколько поутихла. Хотя в прессе время от времени появляется информация, что в Вашингтоне недовольны уровнем поддержки Украины со стороны Евросоюза. В первую очередь, речь о поддержке финансовой. Так что тема "кто больше тратит" по-прежнему остаётся актуальной в отношениях между союзниками.