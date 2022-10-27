Подкрепление добровольцев прибывает в ЛНР: "Настрой боевой"

Подкрепление прибывает в ЛНР и настрой у ребят боевой. Telegram-канал "РаZвед_ДоZор" опубликовал видео с добровольцем из Омска. Он рассказал, что больше всего желает "побыстрее всё закончить и добраться до мира".