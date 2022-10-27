Ядерные силы России отработали массированный ответный удар в случае ядерной атаки по территории РФ. Политолог Яков Кедми назвал учения "репетицией ядерной войны" и отметил, что данные манёвры стали посланием странам коллективного Запада. Москва дала чётко понять, что в случае любой провокации ответ будет жёстким, заявил он.
Эксперт убеждён, что даже если власти США и Европы продолжат делать конфронтационные заявления в отношении России, то военные отнесутся к предостережениям со всей серьёзностью.
"Я думаю, что это остановит любую провокацию, которую кто-то задумал в каком-то подвале. Или в Лэнгли, или в Варшаве, или в Киеве", — отметил Кедми в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
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Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.