Кедми заявил, что РФ остановила все провокации Запада репетицией ядерной войны

Ядерные силы России отработали массированный ответный удар в случае ядерной атаки по территории РФ. Политолог Яков Кедми назвал учения "репетицией ядерной войны" и отметил, что данные манёвры стали посланием странам коллективного Запада. Москва дала чётко понять, что в случае любой провокации ответ будет жёстким, заявил он.

Эксперт убеждён, что даже если власти США и Европы продолжат делать конфронтационные заявления в отношении России, то военные отнесутся к предостережениям со всей серьёзностью.

"Я думаю, что это остановит любую провокацию, которую кто-то задумал в каком-то подвале. Или в Лэнгли, или в Варшаве, или в Киеве", — отметил Кедми в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".