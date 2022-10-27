Глава МИД Литвы посоветовал Собчак не задерживаться в стране

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал пребывание в стране Ксении Собчак. Судя по его комментарию, министр этому не очень-то рад. И советует Собчак в Литве не задерживаться.

Габриэлюс Ландсбергис заявил, что существует возможность пересмотра решения о допуске в Литву Ксении Собчак. Он объяснил, почему она не была включена в литовский список нежелательных лиц — потому что Собчак не включена в санкционные списки ЕС, Великобритании, США. Но это не означает, что предпосылок для такого решения не может быть, цитирует литовского министра ТАСС.

По словам главы МИД, они могут возникнуть при оценке угрозы для национальной безопасности, исходящей от пребывания иностранного гражданина в Литве. "При возникновении такой ситуации лицо может быть внесено в список нежелательных и после пересечения границы", — сказал Ландсбергис.

При этом глава МИД Литвы сообщил, что в Вильнюсе не хотели бы, чтобы Собчак задержалась в стране. Можно сказать, открытым текстом посоветовал ей как можно быстрее покинуть Литву.

Напомним, Ксения Собчак была пропущена в Литву по израильскому паспорту. Эти данные подтвердил глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис.

Литовские пограничники проверили на КПП подлинность предъявленного израильского паспорта, а также проверили по базе данных, не является ли Собчак лицом, внесенным в список нежелательных в Литве иностранцев. На территории Литвы она может находиться до 90 дней.

Стоит заметить, что ранее Ксения Собчак опровергала информацию о наличии у неё гражданства Израиля.

В среду Тверской суд Москвы арестовал до конца года коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Дело расследует ГСУ ГУМВД России по Москве. Суханову предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.