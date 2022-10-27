Канцлер Олаф Шольц поздравил в соцсетях новую главу итальянского правительства Джорджу Мелони — и ему тут же прилетело от коллег по партии и других депутатов бундестага.
"Я с нетерпением жду продолжения тесного сотрудничества с Италией в ЕС, НАТО и G7", — написал Шольц.
И казалось бы традиционное нейтральное поздравление. Однако некоторые немецкие политики истолковали это как поддержку "страшной фашистки", пишет Telegram-канал "Папочка канцлера".
"Этим жестом Шольц узаконивает новое фашистское правительство. Где позиция канцлера страны, породившей самый страшный фашизм?" — разразилась член парламента Клара Бюнгер.
Тем временем в Киеве с недавних пор красуются проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Но разве Клара Бюнгер и другие обличители фашизма из Германии этого не замечают? Видимо, фашизм видят только там, где выгодно.
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