По мнению политического эксперта Сергея Маркова, Россия может в любой момент уничтожить спутники Starlink Илона Маска. Именно с их помощью Киев проводит разведку, наносит удары по российской территории и организует террористические акты, подчеркнул аналитик.
"Может поэтому Маск и защищает свои спутники, выступая с мирными предложениями по Украине?" — отметил Марков в своём Telegram-канале.
Ранее в МИД России заявили, что коммерческие спутники США станут законной целью, если они будут использоваться для военных целей на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.