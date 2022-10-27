Марков заявил, что Россия может в любой момент начать сбивать спутники Starlink

По мнению политического эксперта Сергея Маркова, Россия может в любой момент уничтожить спутники Starlink Илона Маска. Именно с их помощью Киев проводит разведку, наносит удары по российской территории и организует террористические акты, подчеркнул аналитик.

"Может поэтому Маск и защищает свои спутники, выступая с мирными предложениями по Украине?" — отметил Марков в своём Telegram-канале.

Ранее в МИД России заявили, что коммерческие спутники США станут законной целью, если они будут использоваться для военных целей на Украине.