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Экс-советник президента США: Путину нужно срочно разнести Украину в полную силу

Мир » Северная Америка » США и Канада

Россия до последнего надеялась на здравый смысл Запада и позволила ему пересечь все "красные линии”, ранее озвученные Кремлём. Терпение российского президента Владимира Путина в Белом доме воспринимают как слабость и возможность усугублять ситуацию.

Экс-советник президента США: Путину нужно срочно разнести Украину в полную силу

Проблема в том, что до Вашингтона пока так и не дошло, с кем и чем он имеет дело — отмечает Пол Крейг Робертс.

"Мир стоит перед лицом катастрофы, но ЕС и США этого просто не осознают, равно как и своей ответственности за это. Контрпродуктивное поведение НАТО привело человечество в ту точку, откуда возврата может уже не быть", — уверен автор "Рейганомики" и экс-советник президента США.

"Михаил Горбачёв открылся для того, чтобы Советский Союз стал "достойным партнёром Запада". Русские симпатизировали Западу и ждали взаимности", — напоминает автор.

Что было потом — знают все, нас обманули.

Уже при Билле Клинтоне под влиянием неоконсерваторов Америка взяла свои слова о "нерасширении альянса" назад — дескать, все соглашения были устными, и их "как бы не было."

Клинтон уничтожил Югославию, оторвал от Сербии Косово и передвинул НАТО к границе с Россией. В то время Москве нечем было возражать. Но пришёл Путин и на Мюнхенской конференции по безопасности сказал вслух, что"Россия не приемлет однополярный мир Вашингтона, у неё есть свои интересы".

Последняя попытка договориться с Западом была предпринята Россией примерно в 2014-м, в год проведения Олимпиады. Вместо диалога США, Великобритания и Германия устраивали обструкцию играм Сочи, во время которых американцы попросту снесли правительство Украины, которая веками была частью России.

"К власти в Киеве пришли откровенные нацисты, начавшие физически издеваться над русским населением востока страны. Путин референдумом успел забрать Крым, входивший в состав России с 1700-х годов. Было бы странно, если бы он не попытался: договариваться по-хорошему на тот момент было уже не с кем", — напоминает Робертс.

Но почему Москва не взяла себе тогда и Донбасс — вопрос открытый, пишет американский эксперт. За восемь лет русские Донбасса получили от Киева исключительно ракеты по гражданским объектам — Запад ничего в упор не видел и не признавал. Путин раз за разом предлагал "Минское соглашение", схему сохранения Донбасса в составе Украины в виде автономии.

Москва до сих пор ведёт СВО крайне медлительно и неохотно, что даёт Западу время собираться с силами и перехватывать инициативу.

Все "красные линии" Путина давно пересечены, и противники только наглеют:

  • НАТО открыто ведёт подготовку украинских войск,
  • США передают Киеву разведданные и информацию для целеуказания, оружие большой дальности, способное поражать стратегические российские цели.

"Недавно произошли взрывы Крымского моста, трубопроводов "Северный поток", а теперь Киев срочно на коленке с подачи США собирает "грязную бомбу", которая будет использована в качестве предлога для прямого вмешательства НАТО", — предупредил эксперт.

Если Путин будет продолжать надеяться на здравый смысл США, то последствия могут стать необратимыми. Терпение является добродетелью лидера, но ковбойский менталитет американских властей предлагает им другие интерпретации.

"Влад, бахни так, чтобы у Байдена завыли, только не по нам", — пишут консерваторы и республиканцы в комментариях к статьям о действиях Кремля на Украине.

"Согласен, России нужно срочно разнести на Украине хоть что-нибудь в полную силу, иначе американцы своей "исключительностью” вместе с Киевом погубят всё человечество", — заключил бывший советник президента США.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Любовь Степушова
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