В большинстве областях Украины объявили воздушную тревогу. Минцифры опубликовало карту, согласно которой тревога звучит в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Николаеве, Черкассах, Виннице, Житомире, Чернигове, Кировограде.
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Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.